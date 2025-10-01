circle x black
Tumori: Petruzzelli (La Lampada di Aladino Ets), 'necessario supporto pazienti nei bisogni quotidiani'

01 ottobre 2025 | 14.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi ci possiamo permettere di curare anziani e giovani con risultati terapeutici imparagonabili rispetto a pochi anni fa. Bisogna iniziare a osservare i bisogni, senza limitarsi alla sfera medica organica biologica della malattia, ma guardare al percorso di presa in carico di queste persone, che vivono sempre di più sul territorio e hanno bisogno di essere supportate nella loro quotidianità". Sono le parole di Davide Petruzzelli, presidente de La Lampada di Aladino Ets, al Blood cancer summit 2025 a Roma. L'incontro di Bridge the gap - il progetto di Isheo in collaborazione con La lampada di Aladino Ets - ha riunito ricercatori, clinici, pazienti, caregiver e istituzioni per discutere dei progressi della ricerca scientifica nella cura dei tumori del sangue e di come migliorare l'assistenza quotidiana alle persone che ne sono colpite. 

