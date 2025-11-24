circle x black
Cerca nel sito
 

Tumori, seno: Criscitiello (Humanitas Rozzano), 'con breast unit migliore outcome pazienti'

24 novembre 2025 | 11.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Una donna che affronta una diagnosi di tumore alla mammella deve essere presa in carico da una Breast unit. Abbiamo evidenze che, grazie alla presenza di un team multidisciplinare composto da oncologi, chirurghi, radiologi, radioterapisti, anatomopatologi, psiconcologi e nutrizionisti in grado di valutare in modo congiunto il miglior percorso di cura e di sostenere la paziente a 360 gradi, le pazienti seguite all'interno di questi centri specializzati hanno un outcome migliore". Così Carmen Criscitiello, responsabile dell'Oncologia mammaria presso l'istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano) e professoressa presso la Humanitas university, partecipando, a Milano, alla presentazione  del docufilm 'il bagaglio', promosso da Msd, in collaborazione con Andos, Europa Donna Italia, Fondazione Incontradonna, Komen Italia e Salute donna. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza