Tumori, vescica: oncologo Antonuzzo, 'immunoterapia cambia, dopo 50 anni, standard di trattamento'

"Dopo circa 50 anni in cui il tumore della vescica muscolo infiltrante veniva trattato sempre nello stesso modo, ossia con l'intervento chirurgico e negli ultimi anni con un trattamento chemioterapico neoadiuvante, gli ultimi risultati dello studio Niagara determinano un passo in avanti fondamentale nella cura di questi pazienti e definiscono un nuovo standard di trattamento". Lo spiega Lorenzo Antonuzzo, direttore Struttura complessa di Oncologia clinica Aou Careggi, dipartimento di Medicina sperimentale e clinica, università degli studi di Firenze, intervenendo oggi a Milano all'incontro "Tumori, oltre il silenzio della malattia: il valore dell'immunoterapia oggi" promosso da AstraZeneca.