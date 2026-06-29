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Tumori, vescica: oncologo Antonuzzo, 'immunoterapia cambia, dopo 50 anni, standard di trattamento'

29 giugno 2026 | 14.05
Redazione Adnkronos
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"Dopo circa 50 anni in cui il tumore della vescica muscolo infiltrante veniva trattato sempre nello stesso modo, ossia con l'intervento chirurgico e negli ultimi anni con un trattamento chemioterapico neoadiuvante, gli ultimi risultati dello studio Niagara determinano un passo in avanti fondamentale nella cura di questi pazienti e definiscono un nuovo standard di trattamento". Lo spiega Lorenzo Antonuzzo, direttore Struttura complessa di Oncologia clinica Aou Careggi, dipartimento di Medicina sperimentale e clinica, università degli studi di Firenze, intervenendo oggi a Milano all'incontro "Tumori, oltre il silenzio della malattia: il valore dell'immunoterapia oggi" promosso da AstraZeneca.

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