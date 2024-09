L’Uap - Unione nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità privata ha promosso a Roma la manifestazione nazionale a tutela dei presidi convenzionati privati per una sanità efficiente e sicura al servizio del cittadino, che ha riunito a Roma tutto il comparto, per difendere la dignità professionale del privato, accreditato e non.