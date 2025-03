“Io penso che mai, come in questa fase storica, l'Europa abbia una necessità viscerale di autonomia strategica. L'Europa, fino ad oggi, in troppi settori è stata dipendente da paesi terzi”. Sono le parole dell'Europarlamentare Francesco Torselli, intervenuto oggi a Sesto Fiorentino all'incontro ‘Le autonomie strategiche nel nuovo scenario globale’, promosso dal Comitato Public Affairs di AmCham e ospitato nella sede di Lilly Italia a Sesto Fiorentino.