Università, Bernini: "Al via le lauree magistrali per infermieri più specializzati"

Videomessaggio del ministro al Consiglio nazionale Fnopi: "Si riconosce che l'assistenza infermieristica è una competenza avanzata"

Università, Bernini:
23 febbraio 2026 | 09.58
Redazione Adnkronos
"Gli infermieri e le infermiere sono la presenza che non arretra, la competenza che rassicura, la professionalità che trasforma la cura in relazione umana. Oggi possiamo dire di avere raggiunto insieme un traguardo importante: abbiamo introdotto le lauree magistrali a indirizzo clinico, un passaggio decisivo per formare infermieri sempre più specializzati, pronti ad affrontare le sfide della medicina contemporanea e dei nuovi bisogni di salute". Lo ha detto Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca (Miur), in un videomessaggio inviato alla presidente della Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche in occasione del Consiglio nazionale Fnopi.

"L'iter del provvedimento è finalmente concluso. Grazie a voi - ha sottolineato Bernini - perché questo significa riconoscere che l'assistenza infermieristica è una competenza avanzata, significa valorizzare professionalità che operano in contesti sempre più complessi e rafforzare la qualità delle cure. Nascono così percorsi specialistici in settori cruciali, cure primarie di comunità, emergenza terapia intensiva, ambito neonatale pediatrico. Figure nuove, competenze mirate, responsabilità più definite. E' un passo che rafforza il sistema sanitario, sostiene la medicina di prossimità e risponde concretamente alla domanda di salute che cambia".

Questa riforma "è il risultato di un lavoro condiviso, di un confronto che ha visto tutti noi protagonisti. Grazie per quello che fate ogni giorno, per la vostra competenza, grazie per la vostra umanità. Il Paese ha bisogno di voi e noi siamo sempre al vostro fianco", ha concluso il ministro.

