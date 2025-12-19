circle x black
Università: Denaro (Ucbm), 'dalla visione iniziale a una scuola fondata su persone e valori'

19 dicembre 2025 | 10.09
Redazione Adnkronos
"Trentadue anni fa eravamo in 4 e serviva molta immaginazione per pensare di arrivare a una struttura come quella di oggi". Così Vincenzo Denaro, fondatore Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia Università Campus Bio-Medico di Roma nel corso del primo convegno annuale del team di ricerca scientifica in ortopedia dell'Ateneo, ripercorre storia della nascita e dello sviluppo della Scuola di specializzazione sottolineando come la crescita della scuola sia passata non solo dalle "competenze chirurgiche", ma anche dalla trasmissione di valori quali "veridicità, onestà intellettuale e senso di umanità nei confronti del paziente".

