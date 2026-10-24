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Vaccini, Ercole (CSL Seqirus Italia): "Assicurata produzione vaccini per 30 paesi in cui operiamo"

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24 ottobre 2026 | 08.31
Redazione Adnkronos
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"Seqirus è un'azienda focalizzata al 100% sulla produzione di vaccini per l'influenza stagionale e di vaccini pandemici. Abbiamo una struttura organizzativa e produttiva finalizzata ad assicurare la produzione di vaccini per le campagne antinfluenzali. Il nostro expertise si è rivelato molto utile soprattutto nel corso di questa campagna, dove le complessità produttive sono state una sfida per tutte le aziende produttrici. CSL Seqirus è stata capace di assicurare la produzione di vaccini per tutti i 30 Paesi nei quali operiamo". Lo ha detto Vito Ercole, Country Manager CSL Seqirus Italia, in occasione dell'evento 'Influenti- Enduring Innovation in Influenza', organizzato da CSL Seqirus e che ha anticipato l'avvio del Congresso nazionale della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SItI), che si tiene fino al 24 ottobre presso i Magazzini del Cotone a Genova.

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