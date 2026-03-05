Vaccini: Rizzo (Unipi), 'serve strategia strutturata per eliminare Hpv'

"In questo momento l'immunizzazione e lo screening rappresentano il pilastro più importante della prevenzione. In Italia ci sono dei piani specifici, in particolare per la vaccinazione contro il papillomavirus". È però "necessario – mettere in atto una strategia di azione molto più strutturata, che porti ad un piano vero e proprio di eliminazione del papilloma virus". Lo ha detto Caterina Rizzo, professoressa di Igiene e medicina preventiva presso l'università di Pisa, all'Health Summit Investing for Life organizzato a Roma da Msd Italia.