Vaccini: 'Un Consiglio in Salute' per prevenzione e servizi più vicini agli anziani del Lazio

Promuovere la cultura della prevenzione e facilitare l'accesso ai servizi sanitari. Con questo obiettivo ha fatto tappa 'Un Consiglio in Salute', l'iniziativa del Consiglio Regionale del Lazio dedicata al benessere della popolazione anziana. Durante la giornata, i cittadini hanno potuto usufruire gratuitamente di vaccinazioni, screening oncologici e controlli dei parametri vitali, oltre a ricevere informazioni sui servizi territoriali. Inserito all'interno di questa iniziativa anche il progetto 'Vaccinarsi nel Lazio', rivolto agli over 65 per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione vaccinale. Un'occasione per ribadire come la prossimità dei servizi rappresenti uno strumento essenziale per raggiungere le persone più fragili e promuovere una migliore qualità della vita.