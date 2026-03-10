circle x black
Cerca nel sito
 

Zambito (Pd): "Per steatosi epatica linee guida chiare e condivise"

sponsor

'Numeri in crescita per la patologia, una sfida emergente per servizio sanitario'

Zambito (Pd):
10 marzo 2026 | 16.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La steatosi epatica è una sfida emergente per la sanità pubblica italiana perché i dati epidemiologici ci dicono che si tratta di una patologia con numeri in crescita affrontabile positivamente grazie a un percorso multidisciplinare. Per avere successo, però, è necessaria la precocità dell'intervento. La politica può fare molto, anche alla luce del fatto che esistono terapie innovative con esiti positivi". SI tratta di "coordinare al meglio le attività che devono essere fatte all'interno delle strutture sanitarie, di avere linee guida, un percorso diagnostico e terapeutico nazionale per la presa in carico, le procedure, il follow-up". Lo ha detto la senatrice Ylenia Zambito, segretario X Commissione del Senato, intervenendo oggi a Roma all'incontro 'Steatosi epatica: una sfida emergente per la sanità pubblica italiana', organizzato su sua iniziativa.

"Si tratta di una malattia seria - sottolinea Zambito - che può sfociare in patologie ben più gravi di tipo oncologico o di cirrosi e che può comportare la necessità di trapianto del fegato con costi gravosi sulla sanità. Per evitarlo c'è bisogno di una presa in carico precoce. Per farlo, tutti i professionisti, con al centro l'epatologo, devono essere inseriti in un percorso chiaro, con linee guida il più possibilmente approfondite e condivise su tutto il territorio nazionale".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Steatosi epatica terapie innovative
Vedi anche
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza