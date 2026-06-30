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30 giugno 2026 | 16.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Via libera della Commissione alla riforma della legge elettorale

- Lavoro e caporalato digitale, ok finale del Senato

- Approvato definitivamente il Decreto Carburanti ter

- Programma Ue difesa Agile e Omnibus digitale, confermato l’orientamento favorevole

- I principali provvedimenti del Consiglio dei ministri

- Vertice Italia-Francia: focus su difesa, energia e spazio

- Italia-Francia, Tajani firma l’intesa per rafforzare i rapporti economici

- Riunione dei leader E5, Meloni: “Rafforzare il pilastro europeo della NATO”

- Crosetto incontra il Comandante Supremo Alleato per l’Europa

- Utilizzo basi USA, la Difesa: “Solo attività tecniche e logistiche”

- Cambio ai vertici della Lega Navale Italiana

- L’agenda del Premier

- Gli eventi in agenda

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riforma legge elettorale Decreto Carburanti ter Programma Ue difesa Agile e Omnibus digitale vertice Italia Francia NATO
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