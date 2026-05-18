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18 maggio 2026 | 17.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Meloni al Senato: “Tensioni politiche incidono sulla crescita”

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- Audizione di Crosetto su Hormuz: “Nessuna nuova missione senza prima la tregua”

- Crisi in Medio Oriente, audizione Tajani in Commissioni riunite di Senato e Camera

- Decreto Fiscale, prima approvazione in Senato. Al via i lavori alla Camera

- Approvazione definitiva per il primo Decreto Carburanti

- Difesa Ue, al via l’esame di proposta di regolamento del programma AGILE

- Piano casa, alla Camera l’esame delle questioni pregiudiziali

- I principali provvedimenti del Consiglio dei ministri

- Presentata la piattaforma digitale Portatori di interesse

- Crosetto incontra il Ministro degli Esteri del Kuwait

- L’agenda del Premier

- Gli eventi in agenda

Riproduzione riservata
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Politica Economia Difesa UE Piano Casa
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