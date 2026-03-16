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16 marzo 2026 | 16.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Comunicazioni Premier a Senato e Camera su Consiglio europeo e Crisi in Medio Oriente

- Via libera definitivo in Senato alla Legge di Delegazione europea

- Difesa aerea e missilistica, Commissione Difesa Camera approva lo schema di DM

- Informativa del Ministro Urso al Senato sulla situazione dell’Ilva

- I provvedimenti adottati dal Consiglio dei ministri

- Crisi Iran, Meloni a riunione G7: “Favorire il ritorno alla diplomazia”

- Riunione con i Ministri della Difesa del Gruppo E5

- Direzione Armamenti Navali, l’Ammiraglio Nervi è il nuovo Direttore

- Rete di contatti del Ministro Tajani per la de-escalation in Medio Oriente

- L’agenda del premier Giorgia Meloni

- Gli eventi in agenda

Riproduzione riservata
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Tag
Consiglio europeo Crisi in Medio Oriente Legge di Delegazione europea Difesa aerea e missilistica Ilva G7
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