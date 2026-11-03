circle x black
Cerca nel sito
 

Sommario

Segui Adnkronos su Google
03 novembre 2026 | 11.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Decreto Carburanti e fisco, concluso l’esame in Commissione Finanze della Camera

- Concluso alla Camera il ciclo di audizioni sul Decreto Ambiente

- La Commissione Politiche UE del Senato boccia la proposta europea sui costi dell’energia

- Avviato l’esame alla Camera del Ddl mercato e concorrenza

- Via libera del Consiglio dei ministri alla Manovra 2027

- “La manovra punta su salari, famiglie e imprese”, la sintesi del premier

- Piano Mattei per l’Africa: Italia protagonista del Corridoio di Lobito

- Torna la riduzione sul prezzo del gasolio, ma solo fino al 7 novembre

- Il cordoglio del Ministro Crosetto per i quattro militari italiani morti in Bosnia

- Interventi dei Ministri Crosetto e Tajani alla Conferenza nazionale sulla difesa dell’Artico

- Piano per l’Export, nuovo impulso nell’internazionalizzazione delle imprese

- L’agenda del Premier

- Gli eventi in agenda

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Attacchi hacker a supermercati in Italia, cosa sta succedendo
Militari morti in Bosnia, feretri avvolti nel tricolore per i funerali solenni - Video
Vannacci contestato a Milano: "Si vergogni di quello che dice sulle donne" - Video
News to go
Niente tassa sui mini pacchi extra Ue, la Manovra cancella il contributo
F1, Antonelli campione del mondo: Cremonini cambia il testo di Marmellata #25 - Video
"Stiamo per morire!": l'ultimo audio del jet precipitato in Florida
Elicottero caduto in Bosnia, un collega di Simone Ruggia: "Era entusiasta della missione" - Video
Tra 'Bella Ciao' e 'Veni, vidi, free-ci', il video di Gualtieri e Mamdani per promuovere l'Opera
Aereo si schianta su una strada in Florida, il video dell'esplosione e del cratere in fiamme
Urso incontra a Londra l'omologo britannico Reynolds: "Favorevoli al rientro in Ue del Regno Unito" - Video
Nuovo reparto Monaldi, i dubbi di Federconsumatori Campania - Video
Due bombe carta esplose a Roma, il video dei danni nel palazzo di via di Casal Bruciato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza