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15 giugno 2026 | 18.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

· Comunicazioni Premier in Parlamento, priorità: sicurezza, competitività, politica estera

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· Primo via libera della Camera al Decreto Lavoro e caporalato digitale

· Approvati dal Senato diversi trattati di ratifica di accordi sulla difesa

· Semaforo verde del Senato al Decreto Carburanti ter

· Intelligenza artificiale, ok del Consiglio dei ministri a due decreti

· Nuovo Piano Transizione 5.0, attivata la piattaforma per richiedere le agevolazioni

· Pubblicata la Strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici

· Competitività Ue, Meloni: “Serve impegno straordinario contro crisi energetica”

· Audizione dei Ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato

· Giornata della Marina Militare, il messaggio del Ministro Crosetto

· Alla Farnesina il Business Forum Italia-Norvegia

· Forum economico Italia-Corea: al centro innovazione, tecnologie avanzate e transizione energetica

· L’agenda del Premier

· Gli eventi in agenda

Riproduzione riservata
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Sicurezza Competitività Politica estera Intelligenza artificiale Crisi energetica
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