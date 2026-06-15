· Comunicazioni Premier in Parlamento, priorità: sicurezza, competitività, politica estera

· Primo via libera della Camera al Decreto Lavoro e caporalato digitale

· Approvati dal Senato diversi trattati di ratifica di accordi sulla difesa

· Semaforo verde del Senato al Decreto Carburanti ter

· Intelligenza artificiale, ok del Consiglio dei ministri a due decreti

· Nuovo Piano Transizione 5.0, attivata la piattaforma per richiedere le agevolazioni

· Pubblicata la Strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici

· Competitività Ue, Meloni: “Serve impegno straordinario contro crisi energetica”

· Audizione dei Ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato

· Giornata della Marina Militare, il messaggio del Ministro Crosetto

· Alla Farnesina il Business Forum Italia-Norvegia

· Forum economico Italia-Corea: al centro innovazione, tecnologie avanzate e transizione energetica

· L’agenda del Premier

· Gli eventi in agenda