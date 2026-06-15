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· Approvati dal Senato diversi trattati di ratifica di accordi sulla difesa
· Semaforo verde del Senato al Decreto Carburanti ter
· Intelligenza artificiale, ok del Consiglio dei ministri a due decreti
· Nuovo Piano Transizione 5.0, attivata la piattaforma per richiedere le agevolazioni
· Pubblicata la Strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici
· Competitività Ue, Meloni: “Serve impegno straordinario contro crisi energetica”
· Audizione dei Ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato
· Giornata della Marina Militare, il messaggio del Ministro Crosetto
· Alla Farnesina il Business Forum Italia-Norvegia
· Forum economico Italia-Corea: al centro innovazione, tecnologie avanzate e transizione energetica
· L’agenda del Premier
· Gli eventi in agenda