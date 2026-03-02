circle x black
02 marzo 2026 | 16.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Via libera definitivo al Decreto Milleproroghe

- Decreto Ucraina, approvazione finale del Senato

- Piano UE per la mobilità militare, intervento del Gen. Amadio in Commissione del Senato

- Audizione del Segretario Generale della difesa in Commissione Affari esteri del Senato

- Omnibus digitale, IA e portafogli europei delle imprese: concluso l’esame in Commissione

- Presentazione del Rapporto infrastrutture strategiche e prioritarie

- Intermediazione finanziaria, il Cdm approva la riforma del regime sanzionatorio

- Quarto anniversario dell’aggressione all’Ucraina, la nota di Palazzo Chigi

- La strategia della Difesa sull’Intelligenza artificiale

- Il Ministro Tajani presiede una nuova riunione della Task Force dazi

- L’agenda del Premier

- Gli eventi in agenda

Decreto Milleproroghe Intelligenza artificiale Difesa Ucraina
