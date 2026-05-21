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21 maggio 2026 | 18.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Legge elettorale, aperto il cantiere alla Camera: cosa dicono maggioranza e opposizione

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- Verso il voto amministrativo, alle urne da Venezia a Reggio Calabria

- Lo stato di salute delle due coalizioni, gli ultimi sondaggi

- La situazione internazionale, la guerra in Iran e le tensioni in Medio Oriente

- L’incontro tra Trump e Xi Jinping i rapporti tra Usa e Cina

- Guerra in Ucraina: i nuovi sviluppi dopo il cessate il fuoco voluto da Trump

- Le tensioni tra Cina e Giappone nell'Indo-Pacifico e i nuovi equilibri regionali

- Il futuro dell’Europa, l’ultimo richiamo di Mario Draghi

- L’economia italiana, cosa dicono gli ultimi dati

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Legge elettorale voto amministrativo guerra in Iran tensioni in Medio Oriente incontro Trump Xi Jinping relazioni Usa Cina
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