A Roma congresso Siso per il futuro dell'oftalmologia tra ricerca e innovazione
Oltre 1.000 relatori, 148 corsi e simposi e 27 chirurgie in diretta per 3 giornate di confronto scientifico, formazione e dialogo su sfide future
Oftalmologia, a Roma il 5^ Congresso Nazionale Siso
Oltre 1.000 relatori, 148 corsi e simposi e 27 chirurgie in diretta per 3 giornate di confronto scientifico, formazione e dialogo su sfide future
Il ministro della Salute sottolinea il ruolo degli specialisti e le richieste del comparto, facendo il punto sugli investimenti previsti nella manovra
A Roma il V congresso della Società di scienze oftalmologiche - Il presidente della Siso, 'snellire le procedure e garantire risposte rapide ai bisogni dei cittadini'
"Le richieste che ci arrivano sono quelle di avere attenzione al comparto, alle tariffe, alla professionalità e alla possibilità di impiego per gli specialisti". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo al V congresso nazionale della Siso - Società italiana di scienze oftal...
"A questo congresso sono presenti tanti giovani. Teniamo infatti molto a far sì che possano incontrare i grandi professionisti da cui assimilare conoscenza". Lo ha detto Scipione Rossi, direttore Uoc di Oculistica, ospedale San Carlo di Nancy di Roma e segretario Siso - Società italiana di scienze of...
"L'obiettivo di questo Congresso, dove si riuniscono tutte le specialità dell'oculista - dalla cornea, al glaucoma, alla retina, fino alle malattie genetiche rare - è la diffusione della conoscenza. Le esperienze vengono condivise e divengono conoscenza comune". Sono le parole di Stanislao Rizzo, dir...