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Schillaci al congresso Siso: "Oculista centrale nella tutela della salute a tutte le età"

Il ministro della Salute sottolinea il ruolo degli specialisti e le richieste del comparto, facendo il punto sugli investimenti previsti nella manovra

Orazio Schillaci - Adnkronos
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30 ottobre 2026 | 16.16
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

"Questo è un congresso molto importante. Con già 3000 iscritti, la società è cresciuta in tempi rapidissimi data la qualità di chi la governa. L'oculista è al centro delle nostre attenzioni per il ruolo cruciale che svolge in molte patologie e in tutte le fasce di età, anche tra i più giovani. Così come per altri settori, va ricordata la grande qualità dei professionisti che operano in questo campo". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo oggi a Roma, al Centro Congressi Rome Cavalieri, in occasione del V congresso nazionale della Siso (Società italiana di scienze oftalmologiche Ets), in programma fino al 31 ottobre.

"Le richieste che ci arrivano sono quelle di avere attenzione al comparto, alle tariffe, alla professionalità e alla possibilità di impiego per gli specialisti - aggiunge -. In Manovra abbiamo avuto uno stanziamento importante per la sanità, con 3,4 miliardi di euro sul fondo sanitario, 400 milioni per l'efficientamento energetico, 1,6 miliardi destinati alla card per i fragili e gli anziani, e 1,4 miliardi per il payback".

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