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A Roma congresso Siso per il futuro dell'oftalmologia tra ricerca e innovazione

Oltre 1.000 relatori, 148 corsi e simposi e 27 chirurgie in diretta per 3 giornate di confronto scientifico, formazione e dialogo su sfide future

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30 ottobre 2026 | 12.44
Redazione Adnkronos
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Ricerca, formazione, innovazione e confronto clinico: si è aperto a Roma il V Congresso nazionale della Siso - Società italiana di scienze oftalmologiche Ets, in programma dal 29 al 31 ottobre al Centro congressi Rome Cavalieri. L'edizione 2026 fotografa la crescita della comunità scientifica riunita attorno a Siso attraverso numeri di particolare rilievo, si legge in una nota: 1.059 relatori, oltre 2.400 metri quadrati di area espositiva, 148 corsi e simposi, 70 aziende presenti, 45 società scientifiche, 27 chirurgie in diretta e 11 sale attive in contemporanea. Il congresso propone tre giornate di formazione e confronto sulle principali aree dell'oftalmologia, con sessioni dedicate alla retina medica e chirurgica, cataratta e chirurgia del segmento anteriore, glaucoma, cornea e superficie oculare, refrattiva, oftalmologia pediatrica, ortottica e strabismo, annessi oculari e tematiche interdisciplinari. Accanto alle relazioni scientifiche, la chirurgia in diretta rappresenta uno dei momenti più qualificanti del programma, consentendo il confronto immediato sulle tecniche e sulle soluzioni chirurgiche più attuali.

Particolare attenzione - si legge - è riservata alle tecnologie emergenti, alla diagnostica avanzata, all'evoluzione delle terapie e all’integrazione degli strumenti digitali nella pratica clinica. Il congresso intende inoltre valorizzare il contributo dei centri italiani alla ricerca clinica e alla formazione, favorendo la condivisione delle migliori evidenze e delle esperienze maturate sul territorio. Il programma prevede anche momenti di dialogo con le istituzioni sui temi dell'assistenza oftalmologica, della sostenibilità dell'innovazione, della prevenzione e dell'accesso alle cure. Il ministro della Salute Orazio Schillaci partecipa ai lavori istituzionali.

"L'oftalmologia sta attraversando una fase di straordinaria evoluzione scientifica e tecnologica - afferma Teresio Avitabile, presidente Siso - Il compito di una società scientifica è trasformare questa crescita di conoscenze in formazione di qualità, appropriatezza clinica e cure sempre migliori. Il congresso è il luogo nel quale esperienza, ricerca e innovazione possono confrontarsi e diventare patrimonio comune della comunità oftalmologica". Il congresso Siso - conclude la nota - si propone quindi come una piattaforma scientifica ampia e multidisciplinare, nella quale professionisti, ricercatori, società scientifiche e imprese possono confrontarsi sul futuro dell’oftalmologia italiana, con l’obiettivo di coniugare qualità clinica, innovazione e sostenibilità.

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