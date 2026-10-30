Oftalmologia, Rizzo (Gemelli): 'al congresso Siso esperienze condivise e conoscenza'

"L'obiettivo di questo Congresso, dove si riuniscono tutte le specialità dell'oculista - dalla cornea, al glaucoma, alla retina, fino alle malattie genetiche rare - è la diffusione della conoscenza. Le esperienze vengono condivise e divengono conoscenza comune". Sono le parole di Stanislao Rizzo, direttore Uo di Oculistica, policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma e professore di Malattie dell'apparato visivo, università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, intervenuto al V congresso nazionale della Siso - Società italiana di scienze oftalmologiche Ets, a Roma.