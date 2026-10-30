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Avitabile (Siso): "Liste d’attesa e accesso alle cure, le priorità dell’oftalmologia"

A Roma il V congresso della Società di scienze oftalmologiche - Il presidente della Siso, 'snellire le procedure e garantire risposte rapide ai bisogni dei cittadini'

Teresio Avitabile - Adnkronos
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30 ottobre 2026 | 16.16
Francesca Filippi
LETTURA: 2 minuti

"Questo è il congresso più importante dell’anno per l’oftalmologia. I numeri confermano la sua rilevanza: abbiamo superato i 3.000 iscritti alla società, 5.700 persone collegate online e 2.800 partecipanti presenti in sala. Sono inoltre 1.050 i relatori coinvolti, con 11 sale attive contemporaneamente". A sottolinearlo è Teresio Avitabile, presidente della Siso (Società italiana di scienze oftalmologiche Ets), intervenuto oggi a Roma al V Congresso nazionale della società scientifica, in programma fino al 31 ottobre al Centro Congressi Rome Cavalieri. Durante l'evento, i lavori sono stati sospesi per accogliere il ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha partecipato al congresso portando il proprio saluto ai presenti. "Lo ringraziamo per la sensibilità dimostrata e per essere venuto a farci visita", ha aggiunto Avitabile.

"Le principali richieste che rivolgiamo alle istituzioni riguardano una migliore gestione delle liste d’attesa e la semplificazione delle procedure. Abbiamo riscontrato aperture sia da parte del ministro sia del Consiglio superiore di sanità e stiamo lavorando per dare seguito a queste disponibilità", spiega Avitabile. "La tecnologia continua a fare passi avanti e, allo stesso tempo, aumentano le esigenze dei cittadini. Dobbiamo essere pronti a rispondere a questi bisogni". Il presidente Siso sottolinea anche l’importanza della vista e della tempestività degli interventi: "Attraverso la vista passa oltre il 70-80% delle informazioni sensoriali. Perdere la vista è una tragedia. L’occhio è strettamente collegato al cervello e, in questo ambito, il fattore tempo è determinante. Per questo è fondamentale garantire ai cittadini un accesso tempestivo alle cure", conclude.

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