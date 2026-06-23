Libertà PHEnomenale, BioMarin promuove incontro su fenilchetonuria

Fenilchetonuria, ‘Libertà PHEnomenale’ per superare le sfide a tavola e oltre
Indagine ‘dietoterapia necessaria per mantenersi in salute solo per 11% pazienti’, la campagna per affrontare le limitazioni con strumenti adeguati
Indagine ‘dietoterapia necessaria per mantenersi in salute solo per 11% pazienti’, la campagna per affrontare le limitazioni con strumenti adeguati
‘Innovazione clinica migliora anche qualità della vita dei pazienti con fenilchetonuria’
'Libertà PHEnomenale conivolge industria, associazioni e clinici e offre spaccati di vita reale dei pazienti’
‘Personalizzare il trattamento tenendo conto delle esigenze della persona con fenilchetonuria’