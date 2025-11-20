Fondazione Cariplo presenta 'Anita - L'infanzia prima' a favore di bimbi 0-6 anni
Un programma da 20 milioni di euro per promuovere pari opportunità e dare un sostegno concreto all’infanzia con particolare attenzione a quella più fragile
Un programma da 20 milioni di euro per promuovere pari opportunità e dare un sostegno concreto all’infanzia con particolare attenzione a quella più fragile
"Le due iniziative condividono lo stesso spirito di rigore nell'analisi e di apertura alle collaborazioni"
"Fondamentale portare attenzione su fascia d’età da 0 a 6 anni"