Intervista a Mauro Franzolini, segretario generale della FenealUil

Lavoro, Franzolini (FenealUil): "Moderatamente soddisfatti da decreto"
Le parole del segretario generale della FenealUil, sulla bozza del decreto lavoro, che oggi pomeriggio dovrebbe essere sul tavolo del Consiglio dei ministri
Le parole del segretario generale della FenealUil, sulla bozza del decreto lavoro, che oggi pomeriggio dovrebbe essere sul tavolo del Consiglio dei ministri
iL segretario generale della FenealUil, sull'incontro di oggi, in occasione della Giornata mondiale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tra i sindicati dei lavoratori delle costruzioni con Inail e Inl