Gsk protagonista al XXVII Congresso Sip

Farmaci, Crimi (UniCt): "Con ultra-long-acting maggiore aderenza a terapia per asma grave"
"Depemokimab una rivoluzione nel trattamento"
"Depemokimab una rivoluzione nel trattamento"
"Approccio multidisciplinare e diagnosi precoce prima dei danni d'organo"
Depemokimab "sarà una rivoluzione nella rivoluzione della terapia biologica per l'asma grave, perché per il paziente c'è un beneficio infinito e non soltanto nella quotidianità, grazie al fatto di non doversi preoccupare di inserire la somministrazione della terapia nel proprio percorso giornaliero. ...
"È fondamentale avere il giusto approccio con l'Egpa, granulomatosi eosinofila con poliangioite diagnosi. Qualora non si tratti di semplice asma è infatti possibile che si verifichi un danno d'organo, che potrebbe poi rivelarsi irreversibile. Per questo è cruciale giungere a una diagnosi precoce e, s...