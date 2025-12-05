A Milano 'Oltreplastica', mostra su mutamento plastica contemporanea

Arriva Oltreplastica, la mostra su mutamento plastica contemporanea
Oltreplastica è una mostra sul mutamento in atto nella plastica contemporanea e sul ruolo che il design svolge nel ripensare la materia, il progetto, la responsabilità.
"Esposizione racconta le soluzioni che Eni, attraverso la sua società Versalis, propone con la bioplastica"
"Torce olimpiche Milano-Cortina 2026 oggetto iconico che rappresenta unione di sostenibilità e innovazione"
"Esposizione ‘Oltreplastica’ vuole suggerire nuovo modo per intendere il materiale"
"Come Versalis abbiamo annunciato un importante piano di trasformazione che da un lato va verso la riduzione del perimetro della chimica di base e dall'altro guarda allo sviluppo di nuove piattaforme sostenibili, come le piattaforme bio, di circolarità e di specializzazione. Con questo obiettivo e qu...