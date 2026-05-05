A Roma II edizione del Premio Giornalismo Euro Mediterraneo

Premio Giornalismo Euro Mediterraneo, grande successo per la seconda edizione
Omaggio ad Alessandro Tiberti: Premio alla Memoria consegnato ai figli
Omaggio ad Alessandro Tiberti: Premio alla Memoria consegnato ai figli
Il sottosegretario insignito del Premio Euro Mediterraneo
“Il mare è uno strumento di comunicazione straordinario e il Mediterraneo parla un linguaggio universale, quello del diritto umano di aiutare e salvare le persone in mare. Come diceva Papa Francesco, occorre disarmare le parole, conoscere sempre di più, raccontare sempre di più, perché la conoscenza ...