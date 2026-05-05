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A Roma II edizione del Premio Giornalismo Euro Mediterraneo

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Barachini:
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il riconoscimento

Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video

“Il mare è uno strumento di comunicazione straordinario e il Mediterraneo parla un linguaggio universale, quello del diritto umano di aiutare e salvare le persone in mare. Come diceva Papa Francesco, occorre disarmare le parole, conoscere sempre di più, raccontare sempre di più, perché la conoscenza ...



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