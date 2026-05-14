Al via 'Renaissance in Economics', a Tor Vergata confronto sulla nuova economia

Aperto 'Renaissance in Economics', a Tor Vergata confronto sulla nuova economia
Alla facoltà di Economia dell’ateneo accademici internazionali, istituzioni e organizzazioni del mondo economico e sociale e civile
Alla facoltà di Economia dell’ateneo accademici internazionali, istituzioni e organizzazioni del mondo economico e sociale e civile
Un “Manifesto per una nuova economia” è al centro del congresso che nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15 maggio viene ospitato dall’Università di Roma Tor Vergata e dall’Università Roma Tre, la terza conferenza internazionale di “Renaissance in Economics”. Due giorni per rimettere al centro il s...
Trovare soluzioni che possano trasformare i mercati in spazi di generazione di benessere condiviso è la sfida che attende gli economisti