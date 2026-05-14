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Al via 'Renaissance in Economics', a Tor Vergata confronto sulla nuova economia

Al via 'Renaissance in Economics', a Tor Vergata confronto sulla nuova economia

Renaissance in Economics, via all’edizione 2026
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Renaissance in Economics, via all’edizione 2026

Un “Manifesto per una nuova economia” è al centro del congresso che nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15 maggio viene ospitato dall’Università di Roma Tor Vergata e dall’Università Roma Tre, la terza conferenza internazionale di “Renaissance in Economics”. Due giorni per rimettere al centro il s...



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