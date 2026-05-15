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Renaissance in Economics, secondo giorno di lavori all'Università Roma Tre

15 maggio 2026 | 11.20
Redazione Adnkronos
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Alle facoltà di Economia e Scienze Politiche dell'Università Roma Tre si discutono le proposte di sviluppo sostenibile all'interno del "Manifesto di nuova economia sociale e sostenibile", al centro del congresso che nella prima giornata è stato ospitato dall'Università di Roma Tor Vergata, per la terza conferenza internazionale di "Renaissance in Economics". Renaissance in Economics è organizzato da: NeXt Economia · Federcasse–BCC · Confcooperative · Università Roma Tor Vergata (Dipartimento di Economia) · Università Roma Tre (Dipartimenti di Scienze Politiche e di Economia e Finanza). Con il patrocinio di: AISRe · AISSEC · Economists for Peace & Security · SIEDS · SIEPI · STOREP. Con il supporto di: CIMET · Fondo Sviluppo · Fondazione Giorgio Fuà · Gioosto.com.

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