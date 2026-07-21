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Lettera minatoria alla dem Moretti: "Firmata Potere al Popolo, minacce per attività su vaccini e migranti"

L'europarlamentare Pd: "Ho subito denunciato, non sono una che si spaventa, né che si è mai fatta intimorire"

Alessandra Moretti - Ipa
Alessandra Moretti - Ipa
21 luglio 2026 | 10.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Una lettera contenente gravi minacce e una foto raffigurante un uomo con un'arma da fuoco tra le mani. Firmato: Potere al Popolo. Questa la missiva recapitata all'ufficio dell'europarlamentare del Pd Alessandra Moretti, qualche giorno fa”. Si legge in una nota.

“Ho subito denunciato l’accaduto alla procura di Vicenza: non sono una che si spaventa, né che si è mai fatta intimorire dalle numerose minacce violente ricevute. Anche questa volta continuerò nel mio lavoro, con serietà ed impegno, portando avanti le battaglie che mi caratterizzano. Ho sporto denuncia perché penso che gli autori di simili gesti vadano puniti come prevede la legge. Le donne che si espongono in politica come nel giornalismo o in altri ambiti sono spesso oggetto di manifestazioni di odio irripetibili che non vanno mai derubricate o minimizzate come semplici goliardate. Chi minaccia, chi usa violenza e prepotenza va punito", dice l’eurodeputata del Pd.

“La lettera, di cui gli inquirenti stanno cercando di risalire al mittente, riporta infatti frasi di minacce indirizzate all'attività di Moretti - si spiega nella nota- in difesa della ricerca scientifica, riguardo alle campagne di vaccinazione, al ruolo dell'Oms, alla gestione dei migranti ed ai diritti, temi che vedono da sempre l'esponente dem in prima linea”.

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