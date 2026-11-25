Prodotti ricondizionati per neonati e bambini: l'indagine Refurbed e l'ampliamento del catalogo
L'82,8% dei consumatori apre al ricondizionato per l'infanzia: come funzionano controlli, igiene e catalogo nella nuova categoria di refurbed
Tra nuove abitudini di consumo sostenibile, lotta ai rifiuti elettronici ed estensione del programma di permuta, ecco come il marketplace trasforma il mercato del ricondizionato nel nostro Paese
L'82,8% dei consumatori apre al ricondizionato per l'infanzia: come funzionano controlli, igiene e catalogo nella nuova categoria di refurbed
Oltre nove italiani su dieci adottano criteri di consumo orientati alla durata, mentre il marketplace inaugura la sezione per bambini e estende il trade-in a tablet, console, laptop e smartwatch
Con 62 milioni di tonnellate di e-waste generate ogni anno nel mondo, il marketplace amplia in Italia il servizio di ritiro e ricondizionamento in collaborazione con Recommerce Group