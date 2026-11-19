Oltre nove italiani su dieci adottano criteri di consumo orientati alla durata, mentre il marketplace inaugura la sezione per bambini e estende il trade-in a tablet, console, laptop e smartwatch

L'orientamento dei consumatori italiani verso modelli di acquisto più attenti alla durabilità dei beni e al contenimento dell'impatto ambientale emerge con chiarezza dai risultati di un'indagine demoscopica condotta da Appinio per Casa refurbed tra l'8 e il 14 ottobre 2026 su un campione rappresentativo di mille cittadini, a cui si accompagnano due nuove direttrici operative annunciate dal marketplace europeo: l'apertura della sezione dedicata ai prodotti per neonati e bambini e l'ampliamento del servizio digitale di permuta a cinque categorie tecnologiche.

Dal quadro statistico emerge che, rispetto a cinque anni fa, soltanto il 5,4% degli intervistati non ha modificato le proprie abitudini di spesa, mentre la maggioranza confronta con maggiore attenzione il rapporto tra costi e prestazioni (51,9%), prolunga il ciclo di utilizzo dei dispositivi prima di sostituirli (40,8%) e privilegia la longevità costruttiva (37,8%), configurando una platea in cui il 93,8% del campione si riconosce in profili affini al ricondizionato, suddivisi tra Family Planner attenti all'economia domestica (43,4%), Eco-Conscious guidati dalla sensibilità ambientale (25,9%) e Smart Shopper orientati al valore funzionale (24,5%), lasciando ai consumatori legati esclusivamente al nuovo una quota del 6,2%.

Tra i fattori determinanti nella scelta di un articolo rigenerato spiccano la parità di prestazioni a fronte di una spesa più contenuta (46,2%), la presenza di garanzie estese comprese tra 24 e 42 mesi (38,4%) e l'accessibilità a marchi di fascia alta (28,9%), con un gradimento che raggiunge il 79,4% nel segmento dei piccoli elettrodomestici da cucina grazie alla sanificazione certificata e si attesta al 68,0% anche nell'ambito dei regali per le ricorrenze. Una dinamica analoga riguarda l'universo dell'infanzia, dove la necessità di rinnovare continuamente le attrezzature per seguire la crescita dei figli incide sul bilancio del 65,0% delle famiglie e spinge l'82,8% dei consumatori a guardare con favore al ricondizionato per coniugare qualità e risparmio (41,1%), alleggerire il peso della rapida usura (37,5%) e trasmettere principi di economia circolare alle nuove generazioni (37,0%).

Per rispondere a questa domanda, refurbed ha introdotto la categoria Kids rivolta alle fasce d'età da zero a un anno, da uno a tre anni e da tre a cinque anni negli ambiti della cameretta, della cura e della mobilità, includendo passeggini, seggioloni, sdraiette e marsupi di marchi quali Chicco, ABC Design e Cybex accanto a partner specializzati nel riuso come byeagain e The Little Move, provenienti sia da usato selezionato sia da resi di noleggio, sottoposti a verifica tecnica, eventuale riparazione con ricambi originali, sanificazione professionale, trenta giorni di diritto di recesso e garanzia minima di dodici mesi. Commentando l'avvio di questa sezione, il co-fondatore di refurbed Kilian Kaminski ha dichiarato: “I neo-genitori affrontano spese ingenti ma non hanno il tempo di rischiare con l'usato non certificato. Il ricondizionato offre convenienza rispetto al nuovo e totale certezza su igiene e sicurezza rispetto all'usato tra privati: una soluzione win-win-win per famiglie e ambiente”.

Parallelamente, sul fronte della riduzione dei rifiuti elettronici, che secondo il Global E-Waste Monitor 2024 delle Nazioni Unite raggiungono i 62 milioni di tonnellate annue a livello globale con appena il 22,3% raccolto correttamente mentre in Italia, stando ai dati Fraunhofer, oltre 26,3 milioni di smartphone inutilizzati restano nei cassetti per un valore di materiali recuperabili superiore a 200 milioni di euro, il marketplace ha esteso il proprio programma di permuta completamente digitale a tablet, console da gioco, laptop, MacBook e smartwatch oltre agli smartphone già supportati, offrendo valutazione online immediata e spedizione gratuita all'interno di un percorso che ha consentito finora di evitare oltre 474.000 tonnellate di CO2 equivalente e 1.555 tonnellate di rifiuti elettronici.

Riferendosi al valore sistemico del ritiro e della rimessa in circolo dell'elettronica di consumo, lo stesso Kilian Kaminski ha osservato: “Scalare la circolarità in Europa è un passo decisivo per evitare che i dispositivi finiscano in discariche non gestite”, concludendo che “la permuta offre agli utenti liquidità extra per i propri acquisti e garantisce che la tecnologia usata rimanga in un circolo virtuoso e responsabile”.