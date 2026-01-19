Alimentazione, Sigep: da Unione italiana olio di palma sostenibile position paper per chiarire miti e realtà
Il documento è stato presentato in collaborazione con Assitol in occasione di Sigep 2026
Al Sigep di Rimini: “No giudizi morali. Importante variare”
Il presidente dell’associazione al Sigep di Rimini: "E' alternativa sicura e sostenibile per oli vegetali"
"Ruolo fondamentale nell’industria alimentare"
"Olio di palma sostenibile: scienza e qualità per scelte consapevoli". Questo il titolo del talk, organizzato dall'Associazione Italiana dell'Industria Olearia e dall'Unione Italiana Olio di Palma Sostenibile, all'interno del Sigep, salone internazionale dedicato a Gelato, Pastry&Chocolate, Coffee, B...
"L'olio di palma, con i suoi oltre 70 milioni di tonnellate prodotte ogni anno nel mondo, è sicuramente una risorsa strategica e una materia prima fondamentale per soddisfare le esigenze del mercato e della produzione agroalimentare, sia dei prodotti dolci che di quelli salati. Benché secondo la norm...
"Sigep è una fiera importantissima per quanto riguarda il settore alimentare. Vogliamo informare sull'evoluzione dell'olio di palma e far conoscere al pubblico le sue caratteristiche e le sue peculiarità". Lo ha detto Vincenzo Tapella, presidente Uiops, l'Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibi...
"La sostituzione dell'olio di palma con altri grassi, per motivi nutrizionali o salutistici, non comporta alcun beneficio. Anzi, ricerche molto recenti dimostrano che questo boicottaggio non è servito nemmeno a ridurre l'assunzione di grassi saturi nella popolazione italiana. Nonostante la quasi scom...
"L'olio di palma sostenibile è un ingrediente molto importante per l'industria alimentare. In virtù della sua grande versatilità e della sua stabilità organolettica nel tempo, può essere impiegato in numerose applicazioni, sia tal quale, sia trasformato". Sono le parole di Lucia Gramigna, R&D Oils an...
"Non esiste un olio cattivo o un olio buono. L'importante è variare molto nella dieta perché tutti gli acidi grassi e tutti i grassi hanno un loro ruolo biologico e nutrizionale ben specifico. Quindi è inutile demonizzare un olio piuttosto che un altro". A dirlo è Sebastiano Banni, professore ordinar...