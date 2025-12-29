A Roma al Parco della Musica Las Estrellas, con la star del flamenco Sergio Bernal

Il grande ballerino di fama internazionale: "Pur nel rispetto della forte e elegante tradizione, in cui noi tutti siamo nati e ci siamo formati, condividiamo una visione contemporanea della danza iberica che ritroviamo in questo spettacolo"

'Las Estrellas', gala di danze e musiche spagnole, con protagonista la star del flamenco Sergio Bernal e la sua compagnia, ritorna per il terzo anno consecutivo con un nuovo cast all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma (Sala S. Cecilia) il 3 gennaio alle ore 21 (unica replica il 4 alle ore 18). In questa occasione il popolarissimo divo madrileno danzerà una trascinante versione, a firma del coreografo Rafael Aguilar, del 'Boléro' di Maurice Ravel, creato per lo spettacolo 'Boléro-Ravel' al Comunale Nouveau di Bologna per commemorare i 150 anni dalla nascita del celebre compositore. Las Estrellas ospiterà alcuni tra i bailaores più influenti del flamenco, spesso accompagnati dai loro personali musicisti, guitarristas, percusionistas e tocaores.

Tra le protagoniste, una delle principali interpreti del flamenco, Eva Yerbabuena, una vera innovatrice nota per il suo approccio 'intellettuale' alla danza, che in passato ha tratto ispirazione da Federico García Lorca e Pablo Neruda, da Platone e Schopenhauer, collaborando con Joaquín Cortés, Mikhail Baryshnikov e Pina Bausch. Attesi due virtuosi maschili entrambi noti anche per un flamenco che mescola tradizione e contemporaneità. Sul palco del Parco della Musica attesi, José Maya, bailaor che nasce da una famiglia gitana di lunga tradizione artistica e inizia la sua carriera all'età di soli 9 anni e Jesús Carmona, ballerino dai movimenti originali, che ritorna a Roma dopo il successo riscosso in occasione della prima edizione di Las Estrellas nel 2024.

Sul lato musicale è prevista una presenza di grande prestigio, la cantaora Sandra Carrasco insieme al chitarrista David de Arahal. Figura di spicco nel panorama musicale spagnola dalla voce potente, capace di interpretare sia il "cante jondo" che brani contemporanei di pop e jazz, Sandra Carrasco è particolarmente apprezzata per questa versatilità che l'hanno portata a mescolare il flamenco tradizionale con sonorità contemporanee, creando un sound unico e ricercato. Ѐ considerata una della grandi innovatrici del flamenco del XXI secolo.

"Questa edizione di Las Estrellas, a cura di Daniele Cipriani - spiega Sergio Bernal, a cui si deve la consulenza artistica della serata - è straordinaria perché, pur nel rispetto della forte ed elegante tradizione in cui noi tutti siamo nati e ci siamo formati, condividiamo una visione contemporanea della danza iberica. Ognuno di noi ha un suo accento particolare, una sua cifra assolutamente personale, ma questa visione ci accomuna. Il gala che presentiamo sarà una rivelazione per il pubblico perché mostreremo che il flamenco del futuro è già qui!".