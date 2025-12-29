circle x black
Serie A, oggi Roma-Genoa - Diretta

I giallorossi ospitano il Grifone nella 17esima giornata di campionato

Gasperini e Soulé - Ipa/Fotogramma
29 dicembre 2025 | 19.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Roma scende in campo in Serie A. I giallorossi ospitano oggi, lunedì 29 dicembre, il Genoa del grande ex Daniele De Rossi - in diretta tv e streaming - nella 17esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini vuole rialzarsi dopo la sconfitta per 2-1 rimediata a Torino contro la Juventus, mentre il Grifone è stato battuto in casa dall'Atalanta 1-0.

Nella prossima giornata di Serie A, la Roma volerà a Bergamo per sfidare l'Atalanta, mentre il Genoa ospiterà il Pisa.

