LIVE
I giallorossi ospitano il Grifone nella 17esima giornata di campionato
La Roma scende in campo in Serie A. I giallorossi ospitano oggi, lunedì 29 dicembre, il Genoa del grande ex Daniele De Rossi - in diretta tv e streaming - nella 17esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini vuole rialzarsi dopo la sconfitta per 2-1 rimediata a Torino contro la Juventus, mentre il Grifone è stato battuto in casa dall'Atalanta 1-0.
Nella prossima giornata di Serie A, la Roma volerà a Bergamo per sfidare l'Atalanta, mentre il Genoa ospiterà il Pisa.