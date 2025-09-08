I due attori e amici si sono ritrovati ricoverati nello stesso ospedale e ci hanno scherzato su

Incontrarsi senza darsi appuntamento. Due amici di vecchia data, un luogo non proprio adatto per ritrovarsi come un ospedale e una strana combinazione. E' quello che è successo domenica a Patrizio Rispo, l'inossidabile portiere Raffaele Giordano di 'Un posto al sole', e all'attore e comico Francesco Paolantoni. I due, infatti, sono stati per caso compagni di sventura almeno per un giorno.

Cosa è successo ai due attori e amici

Motivo? Il protagonista della soap più longeva della televisione italiana è finito in pronto soccorso a causa di un tamponamento in auto. Paolantoni, invece, era in ospedale per una diverticolite con complicazioni dovute a una forte intossicazione alimentare. Senza farsi prendere dallo sconforto, i due amici hanno toccato i tasti dell'ironia e, tra i sorrisi e le battute, hanno dato vita a uno scambio che ha spopolato sul web.

"Buona domenica con gli amici. A una certa età gli amici non li trovi al mare oppure in un bel ristorante sulla spiaggia" dice sorridendo Rispo in un video in cui compare anche l'amico piuttosto malconcio e sotto antidolorifici. "Io - spiega ancora - ho preso una testata in macchina, ho un ematoma oculare e una contrazione collo-spallare. Lui è sotto l’effetto di calmanti". E Paolantoni, in un altro video, precisa quello che ha avuto: "Una intossicazione alimentare mista a una sub-occlusione, mista ai diverticoli" per concludere con una invocazione che è anche un lamento che fa sorridere: "mammaaaaaaaaa".