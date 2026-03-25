Accordo Lucaville Italy–Titanus Production, arriva il remake di 'Operazione San Gennaro'

Lucaville Global, la nuova società fondata dall’ex capo internazionale di Anonymous Content David Davoli, ha siglato una joint venture con Titanus Production, la casa di produzione indipendente italiana, creando Lucaville Italy, come riporta 'Deadline'.

Lucaville Italy e Titanus Production svilupperanno insieme quattro progetti, tra cui un remake di 'Operazione San Gennaro' del 1966 diretto da Dino Risi che sarà prodotto da Lawrence Bender (è stato il produttore de 'Le iene', 'Pulp fiction', e 'Bastardi senza gloria' di Quentin Tarantino). L’accordo prevede che la nuova società, Lucaville Italy, acquisisca una partecipazione di minoranza in Titanus Production e viceversa. Le due realtà svilupperanno insieme nuovi contenuti basati sull’ampio catalogo della storica Titanus, che vanta 120 anni di attività. Titanus metterà a disposizione la propria infrastruttura produttiva e finanziaria, mentre Lucaville Global si occuperà di individuare progetti e talenti dagli Stati Uniti e dal mercato internazionale, fornendo inoltre competenze in termini di finanziamento, strategia e distribuzione. I primi titoli in sviluppo, oltre al remake di 'Operazione San Gennaro, sono: un thriller psicologico ispirato a 'L’uccello dalle piume di cristallo' (1970), primo film da regista di Dario Argento; una serie reboot tratta dal film del 1995 'Palermo Milano - Solo andata' (che vedeva tra i protagonisti Giancarlo Giannini e Raoul Bova), sulla scorta di un informatore della mafia; l’adattamento cinematografico italiano della serie norvegese 'Kids in Crime', che segue tre adolescenti tra spaccio, violenza e le difficoltà della crescita.

L'obiettivo dell'accordo - firmato dai co-ceo di Titanus Production, Massimo Veneziano e Maria Grazia Saccà, insieme a Davoli - è creare contenuti italiani da esportare in giro per il mondo. "Titanus è uno degli studi più antichi e prestigiosi d’Italia, con un catalogo di cinema classico davvero straordinario. L’opportunità di lavorare con Massimo, Maria Grazia e la famiglia Lombardo per valorizzare quel catalogo e trasformarlo in contenuti premium per un pubblico globale è una delle sfide più significative della mia carriera e sono profondamente onorato di farne parte. Lavorare in Italia, attingendo a una delle culture cinematografiche più ricche al mondo, rende tutto questo ancora più significativo. È esattamente il tipo di partnership per cui è nata Lucaville Global", dichiara in una nota Davoli. Entusiasmo condivido anche da Veneziano e Saccà: "David porta con sé un bagaglio internazionale ricchissimo: competenze, relazioni e una visione strategica che guarda lontano. Insieme racconteremo l’Italia con autenticità, creando contenuti capaci di attraversare confini", concludono.