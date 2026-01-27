circle x black
Achille Costacurta, il dietrofront: "Non ho resistito, sono andato via dal ritiro in India"

Le parole del figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta

Achille Costacurta - fotogramma/ipa
Achille Costacurta - fotogramma/ipa
27 gennaio 2026 | 15.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non ho resistito". Achille Costacurta dopo aver annunciato una pausa dai social, è tornato sul suo profilo Instagram per annunciare di aver rinunciato al ritiro spirituale in India. "Ragazzi, 10 giorni non ho resistito. Erano 12,5 ore di meditazione al giorno", ha spiegato il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari.

"Dopo 70 ore ho preferito andare via. Non riuscivo più a tenere la concentrazione, essendo il mio primo approccio a questo mondo", ha aggiunto Achille Costacurta, che comunque si è detto "felice" e "soddisfatto" di questa nuova esperienza.

Alcuni giorni fa Achille Costacurta aveva annunciato una pausa social di 10 giorni: "Ciao amici, ci vediamo tra dieci giorni. Sto entrando in un retreat di meditazione a Calcutta, in India", aveva scritto nelle storie su Instagram, spiegando le regole del ritiro spirituale: "No telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può scrivere, non si può fumare, solo verdure".

