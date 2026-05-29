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Achille Lauro prepara una sorpresa al Power Hits Estate di Rtl 102.5

Secondo quanto risulta all’Adnkronos, domenica 31 maggio al Centrale del Foro Italico l’artista romano sarà protagonista di un tributo speciale alla Capitale (si vedrà in diretta anche sul canale 36 del Dtt)

Achille Lauro - Instagram/Achilleidol
Achille Lauro - Instagram/Achilleidol
29 maggio 2026 | 17.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una sorpresa pensata per Roma, nel cuore di Roma, durante uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’inizio estate. Secondo quanto risulta all’Adnkronos, domenica 31 maggio, al Centrale del Foro Italico, Rtl 102.5 renderà omaggio alla Capitale insieme ad Achille Lauro, artista romano tra i protagonisti del cast del Power Hits Estate 2026.

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Lauro, inserito nella line-up dell’evento che vedrà alternarsi sul palco oltre 45 artisti, canterà dal vivo uno dei suoi grandi successi. Ma la sorpresa arriverà nel corso dell’esibizione, quando la radio e l’artista offriranno al pubblico un tributo speciale alla città.

I dettagli restano ancora riservati, ma l’invito, per chi sarà al Foro Italico, è quello di guardare verso il cielo. Una sorpresa scenografica, a quanto si apprende, destinata a trasformare l’esibizione di Achille Lauro in uno dei momenti simbolici della serata.

Il Power Hits Estate di Rtl 102.5, in programma domenica 31 maggio al Centrale del Foro Italico, sarà trasmesso anche in tv sul canale 36 del digitale terrestre, permettendo anche al pubblico da casa di seguire l’evento e la sorpresa di Achille Lauro.

Riproduzione riservata
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Power Hits Estate Rtl 102.5 Achille Lauro Foro Italico
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