Accompagnato dal figlio Carlo, il saldatore lucano ha vinto con il pacco 20 e si è aggiudicato anche il Super Premio Opel Mokka

Nuova maxi vincita ad Affari Tuoi: dopo quella di Martino Moioso , parrucchiere di Savona ed ex capitano del Vado Calcio, che si è aggiudicato 300mila euro, ieri è stato il turno di Rocco Montano, saldatore della Basilicata che si è portato a casa ben 100mila euro al termine di una puntata non priva di colpi di scena.

Rocco, di professione saldatore, ha partecipato al gioco accompagnato dal figlio Carlo. Il pacco pescato all'inizio della puntata è il numero 20. Il primo colpo di scena è la vincita da parte della coppia padre-figlio del Super Premio Opel Mokka. Nel finale, il saldatore è rimasto con tre pacchi da 200 euro, 30.000 euro e 100.00 euro. Dopo che sono rimasti solo questi ultimi due è arrivata - immancabile - l'offerta del Dottore che ha messo sul piatto ben 65mila euro.

TRA IERI E OGGI I CUGINI DI CAMPAGNA HANNO SVUOTATO LE TASCHE DEL SIGNOR RAI 🙉 #affarituoi https://t.co/84Vg0lK6k7 — SOTER (@SonoSoter) November 11, 2026

Ma Rocco e il figlio hanno rifiutato e la fortuna li ha infine premiati: nel pacco numero 20 c'erano infatti 100mila euro.

Da segnalare anche il simpatico siparietto con Elettra Lamborghini che, come chi l'ha preceduta nelle puntate precedenti, si è divertita a giocare con i concorrenti: "Qui bisogna trovare i soldoni", ha detto scherzando con Rocco e Carlo. A lei il Dottore ha fatto anche scrivere la prima offerta reale (rifiutata) della serata, quella da 40mila euro.