Tornerà in programmazione martedì 10 settembre alle 20.30

Nonostante gli ottimi ascolti, Affari Tuoi va in pausa. Stasera il game show condotto da Stefano De Martino non andrà in onda, anche se fino a ieri, domenica 8 settembre, i risultati sono stati ottimi: con 3.680.000 spettatori e il 19,8% ha vinto ancora una volta l'Access Prime Time.

Il programma lascia il posto alla Nazionale italiana di Luciano Spalletti, come era già accaduto venerdì 6 settembre. L'Italia sfida Israele nella partita valida per la seconda giornata dei gironi della Uefa Nations League.

Affari Tuoi tornerà regolarmente in onda martedì 10 settembre 2024, sempre alle 20:30 su Rai 1.