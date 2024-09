'Affari Tuoi', De Martino tiene risultato di ascolti e cita ancora Amadeus: "Soldi sicuri!"

Per Stefano De Martino è "buona anche la seconda". La seconda puntata di 'Affari Tuoi' condotta dall'ex ballerino partenopeo, forse più attesa della prima dal punto di vista della tenuta dei risultati di ascolto, mantiene infatti il 'tesoretto' dei 4 milioni di telespettatori (4 milioni 77mila) e uno share che, come inizio, continua ad essere più che buono (22,9%). De Martino appare più rilassato, comincia a scherzare di più come è nel suo stile, riappropriandosi gradualmente delle sue caratteristiche di conduzione -empatia e freschezza- che insieme a quell''old style' misurato sono la ragione del suo approdo ad un programma Rai di questo livello.

De Martino si mostra persino abile a cogliere i suggerimenti partiti ieri dal web, che è impazzito quando lui ha citato Amadeus nella prima puntata, e lo rifà: quando vede che il concorrente resta con 50mila euro e 100mila euro, e quindi anche la seconda puntata non potrà che concludersi con una vittoria, esclama: "Qui dobbiamo citare ancora una volta Amadeus, sono 'soldi sicuri'!!!!". Il pubblico applaude, internet si infiamma. Le premesse per un crescendo, al momento, parrebbero esserci tutte.