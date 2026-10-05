Stop per Affari Tuoi. Il game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino questa sera, lunedì 5 ottobre, non andrà in onda per lasciare spazio a un evento sportivo.

A partire dalle 20.45, infatti, su Rai1 sarà visibile la sfida tra Italia e Turchia, sfida della Nazionale valida per la Nations League. Gli azzurri sfidano la Turchia allo stadio Dall'Ara di Bologna nella quarta giornata del torneo. Per De Martino si tratta dunque di un nuovo stop dopo quello di ieri sera, domenica 4 ottobre. Rai1 ha dedicato infatti la serata a San Francesco d’Assisi, con Roberto Benigni protagonista di 'Francesco – Il Cantico'.

Piccolo cambiamento di palinsesto ma solo per due serate. Stefano De Martino, affiancato da Herbert Ballerina, tornerà regolarmente in onda domani, martedì 6 ottobre.