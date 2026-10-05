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Affari Tuoi, stasera non va in onda (di nuovo): ecco quando torna De Martino

Stop temporaneo per il game show di Rai1

Stefano De Martino - fotogramma/ipa
Stefano De Martino - fotogramma/ipa
05 ottobre 2026 | 17.50
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Stop per Affari Tuoi. Il game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino questa sera, lunedì 5 ottobre, non andrà in onda per lasciare spazio a un evento sportivo.

A partire dalle 20.45, infatti, su Rai1 sarà visibile la sfida tra Italia e Turchia, sfida della Nazionale valida per la Nations League. Gli azzurri sfidano la Turchia allo stadio Dall'Ara di Bologna nella quarta giornata del torneo. Per De Martino si tratta dunque di un nuovo stop dopo quello di ieri sera, domenica 4 ottobre. Rai1 ha dedicato infatti la serata a San Francesco d’Assisi, con Roberto Benigni protagonista di 'Francesco – Il Cantico'.

Piccolo cambiamento di palinsesto ma solo per due serate. Stefano De Martino, affiancato da Herbert Ballerina, tornerà regolarmente in onda domani, martedì 6 ottobre.

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affari tuoi stefano de martino rai1
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