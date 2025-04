Il cantante ha spiegato il motivo per cui sabato 26 aprile non andrà personalmente ai funerali del Pontefice

Al Bano non ci sarà ai funerali di Papa Francesco che si terranno sabato 26 aprile in piazza San Pietro. Il cantante di Cellino San Marco in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha spiegato il motivo per cui ha preso questa decisione, nonostante sia molto legato alla figura del Pontefice.

Il motivo

Al Bano preferisce non presenziare alle esequie del Pontefice proprio per il rispetto che nutriva, e nutre ancora oggi, nei suoi confronti: "So che non potrei fare un passo senza che qualcuno mi chieda un autografo o un selfie", ha spiegato. E ha aggiunto: "E, in un’occasione solenne come questa, mi dispiacerebbe molto. Quindi, preferisco evitare sia il funerale sia la visita nella Basilica di San Pietro".

Il primo incontro

Al Corriere, Al Bano ha ricordato di aver incontrato il Papa in più occasioni. Il primo è stato nel 2016, quando il cantante avrebbe dovuto partecipare al Concerto di Natale all’Auditorium della Conciliazione di Roma: "Salendo sul palco, sentii un dolore fortissimo al petto, erano fitte lancinanti. Mi portarono d’urgenza all’ospedale Santo Spirito. Era un infarto", ha ricordato Al Bano che firmò subito per effettuare l’intervento.

"Non ho potuto cantare, però quattro giorni dopo avevo l’appuntamento con il Papa e non volevo mancare". E dell'incontro con il Pontefice, ha detto: "Mi toccò il cuore il suo prodigarsi totalmente da Papa e da papà, il suo accarezzare gli ammalati, donare sorrisi. È impossibile da dimenticare. Mi impartì la benedizione e mi conquistò".