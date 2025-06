Al Pacino incontra Papa Leone XIV in Vaticano

Al Pacino ha incontrato stamattina Papa Leone XIV in Vaticano, in occasione di un’udienza riservata. È la prima volta che un pontefice americano riceve ufficialmente una grande star di Hollywood. "È con onore che annunciamo che questa mattina Sua Santità Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza privata presso la Santa Sede una delegazione del film 'Maserati: The Brothers', tra cui l’attore premio Oscar Al Pacino e il produttore della pellicola Andrea Iervolino", come annuncia quest'ultimo in una nota. "L’incontro è stato un momento di profonda ispirazione spirituale e culturale, incentrato su valori condivisi che sono al cuore sia della Chiesa cattolica sia del film: l’unità familiare, l’amore, la compassione e l’importanza di contribuire al bene comune".

La nota prosegue sottolineando come “questi valori, che papa Leone XIV ha ribadito costantemente nei suoi recenti messaggi al mondo, risuonano profondamente nella storia dei fratelli Maserati: una famiglia la cui eredità si fonda non solo sull’innovazione e sull’eccellenza, ma anche sul rispetto reciproco, la solidarietà e una visione condivisa". Pacino è atterrato ieri a Roma a bordo di un jet privato per girare alcune scene di 'Maserati: The Brothers'. Del cast fanno parte anche Anthony Hopkins, Andy Garcia, Jessica Alba, Michele Morrone e Salvatore Esposito.