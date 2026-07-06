Al Salento Book Festival 'La pace disarmata e disarmante' di Fabio Zavattaro

Il Pontificato di Papa Leone XIV, con le scelte e le sue parole, è il tema al centro dell’incontro con Fabio Zavattaro, Giornalista Vaticanista e inviato del Tg1 che si terrà a Leporano, presso il Chiostro del Convento di Santa Maria delle Grazie, giovedì 9 luglio alle ore 20,00, all’interno del programma della sedicesima edizione del Salento Book Festival, evento che andrà avanti fini al 31 agosto coinvolgendo 18 comuni e una quarantina di autori. L'incontro di giovedì sarà l'occasione per la presentazione del libro “La pace disarmata e disarmante”, edito da Il Pozzo di Giacobbe, nel quale l’autore si sofferma sui temi affrontati dal primo Papa venuto dall’America del nord, missionario per 20 anni in Perù, leggendo in prospettiva scelte e tematiche del magistero di Papa Prevost. Un libro che è una sorta di viaggio per conoscere il successore di Francesco e coglierne le novità e la continuità con i suoi predecessori.

Come scrive nella prefazione del libro il cardinale Baldassare Reina, “le grandi potenze non smettono di sfidarsi oggi sulle politiche commerciali, domani sul controllo dell’intelligenza artificiale. Non cessa il cammino disperato di popoli che scappano da fame e guerre, il cui sogni di una vita migliore spesso di infrange nel Mediterraneo o, ancora prima, nei lager libici. Il nuovo Papa non ha cambiato magicamente la storia! Il suo arrivo, piuttosto, è un segno di speranza che va colto con intelligenza e accolto con generosità”.

Nella sua attività lavorativa, al quotidiano Avvenire, al Giornale Radio Rai e per 21 anni al Tg1, Fabio Zavattaro, attuale Direttore scientifico del Master di giornalismo dell’Università Lumsa in Roma, ha seguito, e accompagnato nei viaggi, tre Papi: san Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco.