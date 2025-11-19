circle x black
Al via campagna Mediaset per la Giornata mondiale dei diritti dei bambini

Su tutte le reti del Gruppo, sulle piattaforme digitali e sui canali social, uno spot per dare voce ai più piccoli e ricordare il valore universale dei loro diritti

19 novembre 2025 | 14.00
Redazione Adnkronos
In occasione della Giornata mondiale dei diritti dei bambini, celebrata il 20 novembre, Mediaset lancia una nuova campagna multimediale per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di tutelare e garantire i diritti dei più piccoli. Da oggi, su tutte le reti del Gruppo, sulle piattaforme digitali e sui canali social Mediaset, sarà trasmesso uno spot concepito per dare voce ai bambini e ricordare il valore universale dei loro diritti.

Un messaggio che si riconosce nel claim “I diritti dei bambini fanno rima con il nostro impegno”, che ne spiega anche la scelta narrativa. La campagna si sviluppa come un breve manifesto narrato da alcuni bambini, che recitano: “Abbiamo diritto a un nome e una storia, una casa in cui stare e momenti di gioia. Abbiamo diritto di esser sentiti, da orecchi che ascoltano sogni infiniti. Abbiamo diritto di crescere sani, con cura, istruzione e abbracci sicuri. Abbiamo diritto a un mondo di pace, senza la paura di non avere voce. Abbiamo diritto a dirlo davvero: non sono capricci ma un bisogno sincero”. La filastrocca si ispira ai principi sanciti dalla Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Onu, richiamandone valori e tutele fondamentali in una forma semplice, diretta e accessibile.

Con questo progetto, Mediaset rinnova il proprio impegno nell’ambito della responsabilità sociale, promuovendo una cultura della tutela dell’infanzia e contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza sui diritti delle nuove generazioni, oggi e nel futuro.

