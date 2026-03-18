Parte il conto alla rovescia per la VI edizione di LazioSound, il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio per supportare i giovani musicisti. Le iscrizioni per il contest sono aperte da oggi fino al 15 aprile. La grande novità di quest'anno è l'introduzione della categoria "Interpreti", per gli artisti non autori che hanno la passione di cantare brani, interpretandoli in modo originale. LazioSound è un format pensato e ideato per dare un’iniezione di energia e novità nel panorama musicale italiano: un importante contest live e digitale, un format di 6 concerti nei territori della Regione Lazio e la tappa finale in cui gli artisti avranno la possibilità di esibirsi dal vivo assieme a tante special guest, oltre a contendersi la vittoria; è un network tra le più importanti realtà musicali regionali e nazionali, che da anni si occupa di creare opportunità e proporre giovani talenti italiani al mercato discografico e radiofonico nazionale.

Grazie al sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento alle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e della Regione Lazio – Assessorato Regionale alla Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile, con la collaborazione di Laziocrea e di Atcl_Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, verranno forniti agli artisti in gara, ai talenti emergenti di tutto il territorio regionale, gli strumenti essenziali per valorizzare al meglio il loro percorso artistico. Simona Renata Baldassarre, Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia della Regione Lazio, commenta così la nuova edizione del contest musicale: “Con Lazio Sound 2026 rafforziamo un investimento strutturale della Regione Lazio sui giovani e sulla filiera musicale. Non si tratta solo di un contest, ma di una politica culturale che punta a creare opportunità concrete, accompagnare i talenti emergenti e costruire un ecosistema favorevole a chi sceglie di investire seriamente in una carriera musicale. Vogliamo che Lazio Sound diventi sempre di più un punto di riferimento, per i giovani artisti del nostro territorio".

Le iscrizioni a LazioSound sono aperte fino al 15 aprile 2026: tutti i giovani musicisti emergenti under 35 residenti o domiciliati nella Regione Lazio avranno la grande opportunità di partecipare attraverso laziosound.regione.lazio.it. Nel caso di candidati minorenni, è disponibile nel form una sezione dedicata ai genitori (o chi ne fa le veci), necessaria per l’autorizzazione. Quest’anno LazioSound inaugura la nuova categoria 'Interpreti', offrendo così la possibilità di partecipare anche a chi non scrive brani e non appartiene al mondo degli autori di parole e musica; è la categoria giusta per chi ha le capacità e la passione di cantare brani di altri autori e successi noti, interpretandoli con originalità con buone capacità vocali.

Le 6 macrocategorie a cui iscriversi sono: jazz (Jazz, Swing, Nusoul, Funk, Soul, Fusion); urban (Rap, R&B, Trap, Urban); cantautorato (Indie, Pop, Rock, Folk); classica (Composizione, Classica, Contemporanea, Strumentale ed altre evoluzioni sonore); elettronica (Elettronica, Dance, Clubbing) e interpreti. Compongono la giuria di qualità, incaricata di selezionare i 5 finalisti per ogni categoria, alcune figure di spicco del settore: il direttore artistico di LazioSound Paolo Vita, il cantautore Sergio Cammariere, il compositore, cantante e arrangiatore Maurizio Fabrizio, il vocal coach e produttore discografico Gianni Testa, il direttore d’orchestra Enzo Campagnoli, la conduttrice radiofonica Federica Gentile, il cantante e musicista Briga, la giornalista dell’agenzia Ansa Giorgiana Cristalli, la dj Lela Xein, il direttore artistico della Casa Del Jazz Luciano Linzi, il musicista Stefano Di Battista, il produttore e direttore del Spring Attitude Festival Andrea Esu, e Domenico Turi, direttore artistico dell'Accademia Filarmonica Romana.

La finalissima di LazioSound si svolgerà il 16 luglio al Castello di Santa Severa, gli appuntamenti live delle 6 finali di categoria saranno invece comunicati prossimamente. In palio il supporto alla produzione (realizzazione e registrazione di un singolo e di un videoclip professionale), alla promozione (consulenza di comunicazione, distribuzione digitale del singolo), alla distribuzione discografica e alla formazione di giovani artisti emergenti e delle loro opere attraverso la partecipazione gratuita a LazioSound Campus - un incredibile corso di formazione pensato per comprendere i meccanismi del mercato musicale (scrittura di testi, arrangiamenti, booking, promozione, distribuzione, contrattualistica, diritti d’autore). Ai 6 vincitori di ogni categoria verrà inoltre data l’occasione di esibirsi live in un importante evento regionale o italiano per il genere musicale di competenza, e durante la settimana del Festival di Sanremo 2027 all’evento LazioSound per Casa Sanremo. Al vincitore assoluto del primo premio di LazioSound 2026 sarà data l’opportunità di produrre un intero album, che sarà distribuito e promosso per due mesi. Inoltre, per la prima volta LazioSound garantisce al vincitore o alla vincitrice di partecipare di diritto come concorrente al San Marino Song Contest, che viaggia parallelamente a Sanremo e trasmesso sulle reti Rai.

Inoltre, LazioSound 2026 conferirà durante l’iter alcuni premi speciali, che saranno assegnati da Radio Rock, Rds Roma - RAM Power – Rds Soft. Paolo Vita, direttore artistico di LazioSound 2026, dichiara: “Il lavoro svolto nella scorsa edizione di LazioSound ci consente di alzare ulteriormente il livello del progetto. La sesta edizione offrirà opportunità ancora più strutturate, grazie a nuove collaborazioni prestigiose che rafforzano il valore artistico del contest. I partecipanti avranno accesso a vetrine ancora più importanti e a un supporto professionale qualificato che permettere ai giovani musicisti del Lazio di trasformare la passione per la musica in un mestiere”.